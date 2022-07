Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 6,01% pe an, de la 5,99% pe an, joi, un nivel mai ridicat, 6,03% pe an, fiind inregistrat in data de 4 ianuarie 2013, potrivit informatiilor publicate de Banca Nationala…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat joi la 5,44%, in creștere fața de miercuri, cand indicele a atins 5,37%.

- Romanii trebuie sa se pregateasca de o noua creștere a dobanzilor. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat de la 5,21% pana la 5,37% pe an, de marți pana miercuri. Este o creștere record de la o zi la alta.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 5,16- pe an, de la 5,10- cat a fost miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel mai mare a fost inregistrat in data de 2 aprilie…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 5,10% pe an, de la 5,07% cat a fost marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 5,10% pe an, de la 5,07% cat a fost marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 5,10% pe an, de la 5,07% cat a fost marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie Agerpres.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 4,95% pe an, de la 4,88% pe an, joi, conform BNR. Este cel mai mare nivel inregistrat dupa data de 3 aprilie 2013, cand acesta s-a situat la 5,03% pe an. […] The post…