Un nou record pentru viteza de Internet: 1.000 de filme HD descarcate intr-o secunda

- Printul Charles le-a cerut marti britanicilor sa iasa pe camp si sa ajute fermierii sa stranga recoltele in timpul pandemiei de COVID-19. "Hrana nu apare ca prin minune, totul incepe cu incredibilii nostri fermieri si cultivatori", a declarat Charles, in varsta de 71 de ani, intr-un mesaj…

- Comisia Europeana (CE) propune o prelungire cu 30 de zile - pana la 15 iunie - a restrictiilor deplasarilor considerate neesentaile la intrarea in Uniunea Europeana (UE) sau in spatiul Schengen, potrivit unor documente. In cadrul acestor previziuni in vederea unei relansari a turismului si…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a incercat, sambata sa linisteasca temerile ca problemele climei ar putea fi scoase de pe agenda Uniunii Europene la preluarea de catre Germania a presedintiei semestriale a blocului celor 27, in iulie. Merkel a recunoscut in alocutiunea sa saptamanala ca…

- Vicepresedintele Comisiei Europene Vera Jourova a denuntat duminica "dependenta morbida" a Uniunii Europene fata de China si de India in materie de produse medicale, scoasa la iveala de criza coronavirusului, transmite AFP. "Aceasta criza a dezvaluit dependenta noastra morbida de China si…

- Notorietatea in vremea pandemiei a ajutat WhatsApp, care era deja una dintre cele mai populare aplicatii de comunicare, sa creasca si mai mult. Conform unei cercetari facute de Kantar in perioada 14-24 martie, cresterea WhatsApp a ajuns la 40%. Asta dupa ce procentul de crestere dupa primele…

- Ryanair a anuntat ca e probabil sa anuleze "multe dintre, daca nu chiar toate" zborurile sale pana la sfarsitul acestei luni! Cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa a declarat initial ca va fi obligata sa anuleze majoritatea serviciilor in lunile aprilie si mai, dar acum a confirmat…

- Cetatenii cu varste de peste 70 de ani din Marea Britanie ar putea fi nevoiti sa stea in case pana la 4 luni de zile, pentru a se feri de coronavirus, a declarat un secretar de stat britanic pentru sanatate. Matt Hancock, secretar de stat din Ministerul Sanatatii, sustine ca pandemia actuala…

- Coronavirusul dauneaza agriculturii din Italia, acesta fiind unul dintre sectoarele cele mai afectate de epidemia de COVID-19. Un specialist in domeniu, Lorenzo Bazzana, manager economic al Coldiretti (asociatia cultivatorilor agricoli), sustine ca, intre altele, de vina ar fi si Romania,…