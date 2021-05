Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat joi seara lista tarilor cu risc epidemiologic, in functie de rata de incidentacumulata, in vederea stabilirii persoanelor care sosesc in Romania din acestea si cu privire la care se instituie masura carantinei.

- Pe 23 mai 2019, la ora 5:00 dimineața, moldoveanca Olga Țapordei a atins cel mai inalt virf din lume, de 8.848 metri. Olga devine astfel prima femeie din R. Moldova care a urcat cel mai inalt munte de pe pamint. Olga a pornit in expediție pe 18 aprilie, iar in dimineața zilei de 23 mai a atins cel mai…

- Astazi, 23 mai 2021, la ora 5:00 ora Moldovei, Olga Țapordei, a devenit prima femeie din Moldova care a urcat cel mai inalt munte de pe pamant, Everest 8848m.“Condițiile meteo pentru escaladare sunt cele mai complicate din ultimii zeci de ani, cu vinturi puternice de pina la 60km/h.

- Premierul Florin Citu afirma ca Romania are ‘cea mai rapida revenire economica din istorie’, ca raspuns la cea mai mare criza din ultima suta de ani, in primul trimestru al anului tara noastra inregistrand o crestere economica de 2,8%. ‘Am promis, am facut. Economia Romaniei a crescut cu 2,8% in primul…

- Uber a pierdut un proces in San Francisco (SUA) in care o femeie nevazatoare a acuzat compania de discriminare si pierderea mai multor evenimente importante, din cauza faptului ca soferii companiei i-au refuzat comenzile. Femeia, insotita de un caine-ghid, nu a fost pe placul soferilor Uber, care i-au…

- Un nou raport, realizat de Centrul de excelenta al NATO privind comunicatiile strategice (cu sediul la Riga), arata ca guvernul Finlandei, condus de Sanna Marin, este in mod covarsitor tinta misoginismului online, potrivit politico.eu. Tara nordica - care nu face parte din NATO - a tinut prima pagina…

- ,,La Maruța”, una dintre cele mai populare emisiuni de la PRO TV, a avut-o invitata speciala, in ediția de marți, pe Marina Baboi! Titlul ,,directului” cu Marina a fost ,,Cea mai rapida femeie din Romania, de o frumusețe rara!”, iar prezentatorul, Catalin Maruța a vrut sa afle de la ea cum este sa caștigi…