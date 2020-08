Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pe primul loc in raspandirea epidemiei de COVID-19 in Uniunea Europeana, potrivit unui raport publicat de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), care analizeaza situația din UE și Marea Britanie. Țara noastra are cea...

La nivel național, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.454 de cazuri noi de coronavirus.

- UPDATE: A fost inregistrat un nou dublu record negativ. A fost raportat cel mai mare numar de noi cazuri de coronavirus, in Romania, adica 1.454, precum și cel mai mare numar de noi decese, adica 53.

- Romania stabilește un nou record negativ in ceea ce privește numarul cazurilor de Covid-19: aproape 1.300. Și in județul Timiș a aparut un numar ingrijorator de mare de cazuri de SARS-Cov2, de la o zi la alta: 66. In secțiile de Terapie Intensiva din toata țara sunt 315 pacienți cu Covid-19.

- In saptamana 13-20 iulie 2020, in țara noastra s-a inregistrat un nou record al numarului de cazuri de COVID-19 de la debutul epidemiei in tara noastra, și anume 5.191 de noi infectari. Pe 18 iulie au fost raportate cele mai multe noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19 intr-o singura zi de la debutul…

- Previziunile experților din Romania in ceea ce privește evoluția epidemiei de coronavirus sunt sumbre, intrucat ținand cont de creșterea cazurilor de coronavirus din ultima perioada, in luna septembrie am putea ajunge la 1.880 de cazuri pe zi.