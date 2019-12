Un nou record mondial la paraşutism, stabilit de o constănţeancă Atunci cand vine vorba de parasutism, Constanta are cu cine sa se mandreasca. Sportiva Andreea Pistea, in varsta de 40 de ani, a stabilit in acest an un nou record mondial, ajungand la 15 astfel de performante. Parasutista s-a intors din SUA, unde a participat la stabilirea unui nou record mondial. 130 de parașutiști s-au prins in cadere libera deasupra Californiei, Andreea - care participa la salturi in formații mari din 2013 - fiind singurul roman invitat ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

Sursa articol si foto: cugetliber.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mikaela Shiffrin a stabilit un nou record in schiul alpin. Sportiva americana a obținut a 41-a sa victorie de etapa in Cupa Mondiala. Shiffrin a triumfat in proba de slalom desfașurata in localitatea finlandeza Levi.

- O panza in care sunt infatisati "Fecioara cu pruncul, Sfantul Gheorghe si un inger muzicant", tablou exceptional de Bernardino Luini, unul dintre cei mai apropiati elevi ai lui Leonardo da Vinci, a fost adjudecat joi, la Paris, pentru suma de 2,3 milioane de euro, un record pentru artist, potrivit…

- In urma cu 30 de ani, mai multe state au avut parte de revolutiile ce au facut posibila trecerea catre libertate. Printre acestea, Cehoslovacia. Cu aceasta ocazie, Centrul Ceh, alaturi de Ambasada Republicii Cehe Czech Embassy Bucharest si Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta, prezinta publicului…

- Inginerul Mihai Dragu a construit o drona care a parcurs distanta dintre Bucuresti si Alba Iulia, trecand peste munti. "Drona Rebel a executat un zbor de 260 de kilometri peste Muntii Carpati, acesta fiind un record mondial de distanta si altitudine. Mai aveam posibilitatea sa parcurg inca 40 de km,…

- Conducerea universitatii si-a motivat decizia spunand ca distinctia a fost oferita „in semn de profunda recunostinta si inalta apreciere atat pentru valorea activitatii sale profesionale, cat si pentru promovarea relatiilor bilaterale dintre statul israelian si cel roman". Evenimentul a avut loc in…

- Pe Portalul Bursa de Valori Bucuresti, la sectiunea Eveniment important de raportat, Societatea Nationala Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" a postat o informare prin care informeaa actionarii si investitorii asupra incheierii in data de 10.10.2019 a unui act juridic, cu valoare cumulata mai mare de 50.000…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sustinut la Kiev, o conferinta de presa maraton, care a durat 14 ore, intre 10:00 si 0:10. In tot acest timp, Zelenski a discutat cu peste 300 de jurnalisti ucraineni si straini si a raspuns la peste 500 de intrebari, potrivit rador.ro.Potrivit…

- O intalnire cu presa, care a fost inițial programata de președintele Ucrainei Vladimir Zelenski pentru aproximativ 10 ore, a durat mai mult de 14 ore fara pauza. Intalnirea a avut loc joi, 10 octombrie, intr-o locație destul de neobișnuita, subliniind astfel caracterul democratic al comunicarii dintre…