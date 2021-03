Un nou record de pacienți internați la ATI. Rata de infectare se menține în București la peste 7 la mia de locuitori In ultimele 24 de ore au fost raportate 3.825 de cazuri noi de COVID-19. Alți 120 de romani au murit dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus. Un nou record de pacienți internați la ATI – 1.398. Un tanar a fost reținut dupa mesajul de amenințare cu moartea in cazul actriței Maia Morgenstern Pana astazi, 29 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 940.443 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 840.127 de pacienți au fost declarați vindecați. Scandal la ședința PNL, provocat de prezența lui Raed Arafat: E o greșeala politica MAJORA In urma testelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

