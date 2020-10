Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștiul a inregistrat 669 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, cu 170 mai multe decat ieri, potrivit bilanțului remis astazi de Grupul de Comunicare Strategica. Este cel mai mare numar de...

- In total, pana in acest moment, Romania a ajuns la 152.403 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De asemenea, 5.358 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, iar 116.628 de pacienți au fost declarați vindecați. Cea mai afectata de COVID este Capitala,…

- "Este vorba despre 17 scoli care au trecut din scenariul galben in scenariul rosu pentru 14 zile", a spus purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), Roxana Cercel, conform Stiripesurse. Intrebata daca este posibil ca toate unitatile de invatamant…

- Un numar record de infectari cu SARS-CoV-2 s-a inregistrat astazi in Bucuresti. Capitala este din nou pe primul loc la numarul de infectari cu noul coronavirus. Din pacate, judetul Iasi și Bacau sunt și ele in top.

- Bucurestiul se afla pe primul loc in topul zonelor cu cele maimulte infectari SRS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica. Capitala este urmata de judetul Bacau, unde au fost inregistrate 168 de noi imbolnaviri COVID-19 si de judetul Iasi cu 107 noi…

- In Bucuresti s-a inregistrat un record de infectari cu noul coronavirus, aici fiind confirmate peste 350 de cazuri in ultimele 24 de ore. In topul zonelor cu cele mai multe cazuri noi de infectari cu virusul SARS-CoV-2 raportate in ultimele 24 de ore, Capitala este urmata de judetele Iasi si Bacau.

- In ultimele 24 de ore au fost 1.365 cazuri noi de Covid-19, din 24.043 de teste efectuate. Cele mai multe cazuri noi sunt, din nou, in Capitala, unde de ieri și pana astazi au fost declarate infectate cu noul coronavirus 241 de persoane. Bucureștiul este urmat de județul Iași, cu 73 de cazuri noi și…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.318 cazuri noi de COVID-19, din 26.059 de teste efectuate. Cele mai multe cazuri noi raman in București (159). Capitala este urmata de județele Iași (89), Prahova (78) și Brașov (67).