Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 7.676 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 145 de pacienți au murit. București și șapte județe sunt in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare a depașit 3 cazuri la mia de locuitori. The post Un nou record de infectari cu Covid-19 in…

- Pâna astazi, 25 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.187.773 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 657 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 7.676 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 145 de pacienți au murit. București și șapte județe sunt in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare a depașit 3 cazuri la mia de locuitori.

- Autoritatile au facut publice ultimele date despre evolutia pandemiei in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore, au fost identificate 7.045 de cazuri noi de COVID-19 si s-au inregistrat 130 decese. Numarul pacientilor internati la ATI a ajuns la 1.037 de persoane.

- Un nou record in cel de-al patrulea val al pandemiei de coronavirus. Astazi Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca in țara noastra au fost inregistate 7045 de noi cazuri de infectare in ultimele 24 de ore.

- Ilfov este județul cu cea mai mare rata de infectare din Romania 3,39, depașind Satu Mare care are o incidența de 3,33. Marți a intrat in scenariul roșu și județul Timiș, dupa ce a trecut pragul de 3 la mia de locuitori. Intre timp, Bucureștiul are cele mai multe cazuri de Covid inregistrate la nivel…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca in ultimele 24 de ore, in Romania, au fost inregistrate 271 de noi cazuri de coronavirus și un deces in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 4 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.083.982 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID…

- Un numar de 49 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 25.000 de teste, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica.