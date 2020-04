Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul american Bernie Sanders s-a retras din cursa prezidențiala a Partidului Democrat, miercuri, relateaza CNN . Retragerea lui Sanders din cursa ii lasa loc liber fostului vicepreședinte Joe Biden, care ramane, astfel, singurul candidat pentru nominalizarea partidului.

- Senatorul Bernie Sanders a anuntat, miercuri dupa-amiaza, ca ramâne în cursa electorala pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat în scrutinul prezidential din Statele Unite, desi a fost depasit de fostul vicepresedinte Joseph Biden, potrivit Mediafax. Senatorul…