Un nou record al ultimilor patru ani pentru ROBOR la trei luni Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Marti, indicele a crescut la 3,14%. Miercuri, indicele Robor la 3 luni a avansat la 3,15%, cel mai mare nivel din 7 mai 2014, cand a fost 3,16%, conform News.ro. Indicele a crescut accelerat incepand din 13 aprilie, cand a atins nivelul de 2,07%. Totodata, indicele Robor la 6 luni a scazut miercuri la 3,23%. Marti, acesta a crescut la 3,24%, cel mai mare nivel din 14 mai 2014, cand a fost 3,24%. BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

