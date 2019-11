Un nou record al Iașului: suntem pe locul al doilea în toată Europa, nu doar în Uniunea Europeană Astfel, Iașiul nostru se situeaza pe locul al doilea in toata Europa (50 de state suverane) in clasamentul ritmului de creștere a comunitaților tech. „Europa continua sa cunoasca diversitate geografica in top 20 al hub-urilor de tehnologie cu cea mai rapida creștere. Iași, un oraș din Romania in care gigantul tech american Amazon și-a deschis birouri, se claseaza pe locul al doilea in topul comuniților de tehnologie cu cea mai rapida creștere”, se arata in raportul Starea Tehnologiei Europene, realizat de fondul de investiții britanic Atomico, unul dintre cei mai mari investitori in startup-uri… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

