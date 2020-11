Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de agenti au inceput sa umble din usa in usa, in China, pentru a numara locuitorii, intr-un recensamant in cea mai populata tara din lume care urmeaza sa permita sa se afle daca abandonarea politicii ”copilului unic” a permis o relansare a nasterilor, relateaza AFP potrivit news.ro.Aceasta…

- Milioane de agenti au inceput sa umble din usa in usa, in China, pentru a numara locuitorii, intr-un recensamant in cea mai populata tara din lume care urmeaza sa permita sa se afle daca abandonarea politicii ”copilului unic” a permis o relansare a nasterilor, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceasta…

- Un barbat din China a fost achitat si eliberat din inchisoare, dupa ce a executat 27 de ani de detentie pentru o crima pe care nu a comis-o, potrivit BBC. Zhang Yuhuan a susținut ca a fost torturat de poliție și forțat sa recunoasca uciderea a doi copii, in 1993. Yuhuan este detinutul chinez care a…

- BMW se așteapta sa obțina un profit operațional in acest an, in ciuda pierderii de 666 milioane de euro din trimestrul doi, dupa ce vanzarile mașinilor sale de lux au scazut in timpul blocajelor impuse de coronavirus, anunța Reuters potrivit Agerpres.Producatorul marcilor BMW, Mini și Rolls-Royces…