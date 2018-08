Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane participa azi, 10 iunie la Hramul Diecezei romano-catolice din Satu Mare. Evenimentul are loc in Piata Libertatii, in fata Catedralei romano-catolice. La eveniment participa preoti din mai multe judete ale tarii, dar si din Ungaria, iar enoriasii au venit din toate colturile judetului,…