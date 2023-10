Stiri pe aceeasi tema

- Germania va depasi Japonia ca a treia economie ca marime de pe glob, ajutata de scaderea yenuluiGermania va depasi Japonia ca a treia economie ca marime de pe glob, ajutata de scaderea yenului in raport cu euro si dolarul. Potrivit analistilor, Germania va depasi Japonia ca a treia economie…

- Cateva tari au introdus monede digitale ale bancii centrale (CBDC), China testeaza un prototip de yuan virtual cu 200 de milioane de utilizatori, India se pregateste pentru un program pilot si aproximativ 130 de tari, reprezentand 98% din economia globala, exploreaza banii digitali. Decizia BCE de miercurea…

- Bancile din Ungaria au inceput sa introduca plafoane la dobanzile la creditele ipotecare, ca raspuns la presiunile Guvernului Orban, in ceea ce reprezinta ultima intruziune a Executivului de la Budapesta in politica monetara, transmite Bloomberg.

- In timp ce analiștii inca dezbat ridicarea sau menținerea dobanzii de referința in SUA, zona euro și alte economii majore ale lumii, creșterea prețului petrolului transmite un semnal de ingrijorare. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, daca acesta ramane la valori ridicate,…

- Creșterea prețului petrolului transmite un semnal de ingrijorare, intr-un context in care se discuta despre creșterea sau menținerea dobanzilor de referința in SUA, in zona euro și in alte economii majore ale lumii, potrivit unei analize publicate de XTB Romania, broker de investiții pe piețe internaționale.…

- Prețul petrolului pune bancile centrale in dificultate, cu efect pe dobanzi, considera Claudiu Cazacu, analist al XTB Romania, precizand ca aceasta ar complica semnificativ tabloul macroeconomic.

- Romania a dezvoltat un cadru institutional si juridic de integritate pentru a promova integritatea si a preveni coruptia in functiile executive de varf ale guvernului central si in cadrul agentiilor de aplicare a legii, dar sunt inca necesare imbunatatiri in mai multe domenii, potrivit unui raport de…

- Cotatia actiunilor italiene a scazut puternic marti, dupa ce anuntul suprinzator al unei taxe pe profiturile suplimentare ale bancilor a sters pana la 9,5 miliarde de euro din capitalizarea lor de piata combinata, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.