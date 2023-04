Stiri pe aceeasi tema

- ”Ne vedem in august”: Un roman nepublicat de Gabriel Garcia Marquez va fi lansat in anul 2024 Un roman nepublicat de Gabriel Garcia Marquez va fi lansat in anul 2024, cu ocazia implinirii unui deceniu de la moartea scriitorului columbian, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1982, a anuntat…

- Deputații BCS, Vlad Batrincea și Adrian Albu au sesizat Curtea Constituționala in vederea controlului constituționalitații unor prevederi din Legea nr. 65 din 30 martie 2023 privind evaluarea externa a judecatorilor și a candidaților la funcția de judecator al Curții Supreme de Justiției, anunța reprezentanții…

- Dosarul in care Consiliul Local Constanta a reusit sa isi anuleze o hotarare proprie, pe care o adoptase in 2020, va ajunge pe masa Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei. Este vorba despre dosarul cu indicativul 4899 118 2021, cauza care are ca obiect anularea HCL Constanta 183 30.03.2020,…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat legea cu privire la Curtea Suprema de Justiție (CSJ) și legea privind evaluare externa a magistraților și candidaților la funcția de judecator al CSJ, scrie Vocea Basarabiei. Astfel, prima lege promulgata de șefa statului prevede reorganizarea CSJ,…

- Pentru a opta saptamana consecutiv, mai multe mii de israelieni au iesit sambata seara pe strazile din Tel Aviv pentru a protesta fata de o reforma foarte controversata a sistemului judiciar dorita de premierul Benjamin Netanyahu si pe care ei o considera daunatoare democratiei, noteaza AFP. Aceasta…

- „Le-am cerut prietenilor din Internationala Socialista sa revitalizeze si sa dea un nou impuls organizatiei noastre, sub conducerea lui Pedro Sanchez.Rezolvarea migratiei, a crizei energetice, a crizei de securitate, a convergentei si combaterea populismului sunt jaloane cheie pentru 2023”, a scris,…

