- Peste 400 de angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta din Craiova protesteaza luni de dimineata, pentru doua ore, in curtea spitalului. Asistentele si medicii sunt nemultumiti ca vor primi salarii mai mici cu 500 pana la 1.000 de lei.

- Cantarețul de manele și muzica de petrecere Jean de la Craiova a ținut un regim vegan timp de un an de zile, dar a renunțat rapid la el. Jean de la Craiova, care a avut o copilarie foarte grea , a marturisit ca a fost convins de o artista de la noi sa treaca la dieta, mai exact sa adopte regimul vegetarian.…

- O studenta din Craiova a fost lovita si injurata de paznicii Spitalului Judetean din Craiova. Tanara a depus plangere la politie, iar oamenii legii l-au sanctionat pe barbatul filmat ca o agresa pe tanara de 19 ani.

- Doctorul Vasile Pop, director medical al Spitalului Judetean din Baia Mare, a fost numit manager interimar al unitatii medicale. Numirea lui vine dupa ce fostul manager, Sorina Pintea, a fost numit in functia de ministru a Sanatatii.

- Un focșanean, in varsta de 54 de ani, și-a gasit sfarșitul joi dimineața intr-un accident pe DN2-E85, dupa ce, in urma cu doar o ora, și-a atacat soția, in varsta de 42 de ani, in scara blocului, cu un cuțit. Cei doi locuiau intr-un bloc de pe strada Aleea Stadionului…

- Personalul medical de la Spitalul Judetean din Arges au avut de tratat un caz cu totul aparte. Potrivit medicilor, o femeie de 33 de ani, care nu stia ca era gravida, a nascut intr-o toaleta.