- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) se intruneste, vineri dimineata, dupa ce presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, a cerut autoritatilor declararea starii de urgenta la Ploiesti in problema sistarii apei calde. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Aproximativ 50 de persoane au protestat, joi, la Ploiesti, fața de oprirea furnizarii de apa calda in oraș, pentru o luna de zile, scrie News.ro. Protestatari din mai multe cartiere din municipiu s-au dus in fata sediului Consiliului Judetean Prahova si al Prefecturii Prahova, pentru a-si exprima nemulțumirea…

- "Bucureștenii nu vor plati mai mult pentru apa calda și caldura, la iarna" Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. FOTO: Catalin Radu/RRA. Bucureștenii nu vor plati mai mult pentru apa calda și caldura, la iarna - a dat asigurari primarul general, Nicușor Dan, care a verificat astazi un…

- Peste 130.000 de ploiesteni, dar si importante institutii publice din Ploiesti, racordate la sistemul centralizat de termie si apa calda, au ramas, incepand de luni 1 august, fara apa calda timp de o luna.

- ADI Termo Prahova a reziliat, marți dimineața, contractul cu noul operator de termie din Ploiești, Termoficare Prahova, la o zi dupa ce acesta a oprit furnizarea de apa calda in municipiu. Numai ca acest lucru nu da drumul instant robinetului. Deci... cat va mai dura pana va fi reluata furnizarea serviciului?…

- Orasul german Hanova a oprit apa calda in cladirile publice, bazine de inot, sali de sport si de fitness in conditiile in care reducerea livrarilor de gaze rusesti alimenteaza temeri privind o criza energetica in iarna, scrie CNBC.

- Ploiestenii racordati la sistemul centralizat de termoficare vor ramane, de la 1 august, fara apa calda pentru o perioada de minim 30 de zile, conform unor afise ale operatorului de termie lipite la blocurile din oras, relateaza Agerpres.

- Municipalitatea a efectuat mai multe lucrari in zonele in care au avut loc preponderent avarii in anii trecuți și este in curs implementare o centrala provizorie la fostul CET Titan, a declarat duminica primarul general Nicușor Dan, intr-o emisiune la B1TV, in care a dat asigurari ca vor fi mai puține…