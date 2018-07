Stiri pe aceeasi tema

- Circa 200 de persoane s au strans duminica seara in Piata Victoriei, scandand sloganuri antiguvernamentale, conform Agerpres.ro Protestatarii au steaguri tricolore, ale Uniunii Europene, precum si ale mai multor state europene care, spun ei, sustin lupta anticoruptie din Romania. Ei scandeaza lozinci…

- Peste 1.000 de persoane au protestat marti seara in Piata Victoriei impotriva modificarilor la Codul penal si impotriva Guvernului. Manifestantii au scandat "Hotii, hotii", "Nu vrem sa fim condusi de hoti", "Demisia, demisia", "PSD, ciuma rosie", "Romania, trezeste-te!". Protestatarii au afisat pancarte…

- "Inteleg ca astazi are loc o manifestatie de sustinere pentru statul paralel din care face parte evident si doamna Kovesi. Oameni care au pretentii de intelectuali, care vorbesc tot timpul despre necesitatea consolidarii institutiilor, a statului de drept, a functionarii corecte a justitiei, ignora…

- Zeci de mii de persoane s-au adunat in Piata Victoriei pentru mitingul organizat de PSD - ALDE. Participantii la miting flutura steaguri tricolore si ale Uniunii Europene, dar au desfasurat si un drapel al Romaniei lung, care este purtat pe o mare parte din suprafata Pietei Victoriei. Manifestantii…

- Jandarmii au incercuit perimetrul Pieței Victoriei cu garduri, sambata, la sosirea coloanei de mașini pornite din Iași, la care s-au adaudat alte mașini pe traseu. Este vorba de marsul ”Moldova vrea autostrada” si conflictul cu fortele de ordine care au interzis mitingul, ca ilegal, intrucat era aprobat…