- Cateva sute de persoane protesteaza la aceata ora in Piata Victoriei din Capitala, marcand o luna de la reprimarea violenta a manifestatiei antiguvernamentale, cand Jandarmeria a intervenit in forta pentru elibera Piata. De la ora 19.00, pianistul german Davide Martello sustine un concert, la pian,…

- Un nou protest in aceasta seara, in Piața Victoriei din Capitala. Organizați tot pe paginile de socializare, participanții spun ca vor sa fie impreuna la o luna dupa violențele din 10 august.

- Un nou protest este anuntat pentru sambata, 8 septembrie, in Piata Victoriei, la aproape o luna de la violentele jandarmeriei de la mitingul diasporei din 10 august. La evenimentul intitulat "Gustul libertatii" ar urma sa fie prezent si pianistul Davide Martello, care a cantat in Piata Taksim, la Bataclan…

- Un nou protest este anuntat pe Facebook, pentru sambata, 11 august, in Piata Victoriei, din Capitala, incepand... The post Protest nou, anuntat pentru sambata, in Piata Victoriei: „Nu plecam pana nu plecati!” appeared first on Renasterea banateana .

- Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal intra miercuri in dezbaterea Camerei Deputatilor, in procedura de urgenta, iar joi ar urma sa fie votul final, dupa care actul normativ va merge la presedinte pentru promulgare. Un nou protest fata de modificarile Codului penal este anuntat in Piata…

- Comunitatea Coruptia ucide a transmis marti, pe Facebook, un anunt privind organizarea unui protest,„Oprim codul penalilor! Stop, penalilor”, care ar urma sa se desfasoare in Piata Victoriei din Capitala, incepand cu ora 19.00. Anuntul vine dupa ce Senatul a adoptat in regim de urgenta modificari ale…

- Aproximativ 1.000 de persoane participa, duminica seara, la nou protest in Piata Victoriei din Capitala pentru a-si exprima nemultumirea fata de modificarile din justitie. Oamenii spun ca le este teama ca guvernantii vor dezincrimina abuzul in serviciu, astfel incat Liviu Dragnea sa „scape curat”.