- Un nou protest are loc azi in Piata Victoriei din Capitala, unde sunt deja cateva zeci de persoane. Manifestatia nu a fost lipsita de incidente, o persoana urmand sa fie dusa la sectia de politie dupa ce cativa protestatari au ...

- Piața Victoriei din București, unde a avut loc mitingul diasporei, a aratat aseara ca un camp de lupta. Fortele de ordine au intervenit in forta si au golit piața. Au folosit gaze lacrimogene, dar și tunul cu apa.

- La mitingul diasporei din Piata Victoriei s-au inregistrat cateva incidente violente intre manifestanti si fortele de ordine. Jandarmii au folosit tunurile cu apa si gazele lacrimogene dupa ce mai multi protestatari au incercat sa ocupe spatiul din fata Guvernului si au fortat gardurile, aruncand in…

- Un nou protest este anuntat sa aiba loc duminica, in Piata Victoriei din Capitala, sub sloganul "Poporul e suveran. Opriti legalizarea coruptiei”. Manifestatia face parte dintr-un lung sir de proteste care au avut loc atat in Bucuresti, cat si in restul tarii, dupa adoptarea de catre Parlament a modificarilor…

- Cateva mii de persoane au manifestat in Piata Victoriei din Capitala, miercuri seara, fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor a modificarilor la Codul Penal. Protestul a fost anuntat pe Facebook de mai multe comunitati, printre care Coruptia Ucide.

- Presedintele Comisiei speciale pentru modificarea Legilor Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a spus joi ca el crede ca fortele de ordine si-au facut datoria la protestul de miercuri seara din Piata Victoriei, intrebandu-se de ce este incalcat dreptul la libera circulatie al celor care vor sa…

- “Eu cred ca fortele de ordine si-au facut datoria. Fortele de ordine trebuie sa pastreze niste conditii minimale pentru cei care vor sa poata circula. Daca eu sau dumneavoastra vrem sa trecem prin acea zona si nu avem nimic de-a face cu protestele, de ce ni se incalca dreptul de o libera circulatie?…