Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Unitatii Sindicatul Liber Metrou (USLM) vor picheta sediul Guvernului, luni si marti, intre orele 12:00 si 14:00, dupa ce discutiile cu ministrul Transporturilor si conducerea Metrorex pe marginea revendicarilor au esuat. USLM a organizat in zilele 20, 21, 22 si 23 august 2018, intre…

- Peste 250 de sindicalisti si reprezentanti ai comerciantilor de la metrou au solicitat, marti, in cadrul unui protest, demisia ministrului Transporturilor, Lucian Sova, precum si a directorului general al Metrorex, Dumitru Sodolescu, amenintand cu...

- Peste 250 de sindicalisti si reprezentanti ai comerciantilor de la metrou au solicitat, marti, in cadrul unui protest, demisia ministrului Transporturilor, Lucian Sova, precum si a directorului general al Metrorex, Dumitru Sodolescu, amenintand, in acelasi timp, cu declansarea grevei generale daca problemele…

- Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) anunta ca incepand de luni si pana in 28 august aproximativ patru sute de sindicalisti - angajati Metrorex si reprezentanti ai comerciantilor din metrou vor picheta sediile Ministerului Transporturilor si Guvernului.

- Actiunea va continua si in urmatoarele trei zile, urmand ca, in 27 si 28 august protestatarii sa picheteze sediul Guvernului, in acelasi interval orar. La finele lunii trecute, aproximativ 100 de reprezentanti de la Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) au protestat in fata Ministerului…

- Aproximativ o suta de sindicalisti Metrorex picheteaza, marti, sediul Ministerului Transporturilor, nemultumiti de ”politica de management” si lipsa investitiilor. Sindicalistii reclama ”probleme din ce in ce mai mari” care pun in pericol siguranta pasagerilor.

- Salariatii Tenaris Silcotub din Zalau si Calarasi si cei din Combinatul de Oteluri Speciale (COS) Targoviste vor organiza actiuni de protest in zilele de 31 iulie si 1 august. Principalele nemulțumiri ale metalurgiștilor sunt salariile mici şi intenţia Guvernului de a nu mai prelungi…

