Cateva sute de persoane s-au strans din nou sambata seara in Piata Victoriei, manifestandu-si nemultumirea fata de actuala guvernare.



Protestatarii scandeaza lozinci precum "Justitie, nu coruptie!". Pe pancartele cu care acestia au venit in fata Guvernului se gasesc mesajele: "Iubirea de tara in strada se masoara", "PSD = Ciuma rosie", "Demisia", "Anul acesta la Bac sper sa pice Guvernul".



Manifestantii flutura steaguri ale Romaniei, UE si SUA si sufla in vuvuzele.



Unii dintre oamenii veniti la protest sunt insotiti de copii.



Evenimentul a fost promovat…