Un nou pronume – "iel" - aprinde controverse în societatea franceză Le Robert, unul din marile dicționare ale limbii franceze, a anunțat recent ca a adaugat un nou pronume pe lista sa online de cuvinte. Cercetatorii publicației observasera utilizarea în creștere a pronumelui în ultimele luni. Pronumele este &"iel&" (n.red.: de la &"il&" – el - și &"elle&" – ea).

Poate fi folosit pentru persoane non-binare – oameni care nu se identifica a fi nici barbat, nici femeie, scrie Learning English.

În engleza, &"they&" (ei/ele) este în uz de mai mulți ani pentru cei care nu se identifica a fi barbat sau femeie.

Persoane… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masurile pentru ceremoniile de Ziua Naționala, aprobate de Guvern. La Alba Iulia, cel mult 200 de persoane in zona oficiala Guvernul a aprobat vineri modificarea ordonanței privind prelungirea starii de alerta și a introdus o serie de masuri de relaxare care permit organizarea ceremoniilor dedicate…

- O dezbatere intensa a pornit in Franta dupa ce un dictionar foarte popular din tara a introdus cuvantul „iel”. Conform noii definitii, „iel” si „iels” la plural sunt folosite pentru a „se referi la o persoana de orice gen” si sunt o „forma de comunicare incluziva”. Conform Mediafax, ministrul Educatiei,…

- Datorita ratei ridicate de vaccinare, al patrulea val al pandemiei ar urma sa fie relativ slab în Ungaria, permitând o crestere a economiei estimata la 7% anul acesta, iar deficitul bugetar ar urma sa se situeze la 7,5% din PIB, a declarat marti ministrul de Finante, Mihaly Varga, la Forumul…

- Principala organizație de supraveghere al securitații in Europa, OSCE, a anunțat duminica seara ca membrii echipei sale care monitorizeaza conflictul din estul Ucrainei au fost impiedicați sa paraseasca hotelul de catre separatiștii susținuți de Rusia, care au cerut in schimb eliberarea unui ofițer…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a anuntat ca proiectul de act normativ privind vaccinarea obligatorie va fi promovat ca inițiativa parlamentara, miercuri. „In Ministerul Sanatații s-a pregatit proiectul legislativ care prevede vaccinarea obligatorie a anumitor categorii profesionale.…

- Ministrul pentru Afaceri Kwasi Kwarteng a afirmat dupa o intalnire cu directori ai companiilor National Grid, Centrica, EDF si autoritate de reglementare Ofgem ca a primit din nou asigurari ca securitatea livrarilor nu reprezinta un motiv de ingrijorare imediat. El a promis sa licreze cu industria pentru…

- Ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, a anunțat, joi, ca aproximativ 3.000 de angajați din sectorul sanitar francez au fost suspendați din cauza ca nu s-au vaccinat impotriva COVID-19 inaintea termenului-limita pe care l-a fixat guvernul de la Paris pentru miercuri, 15 august, informeaza Euronews."Ieri…

- Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat ca guvernul a aprobat in sedinta de aseara preluarea de catre Ministerul Educatiei a tuturor creselor din tara si a decis costul standard per copil in cresa la 15.000 de lei. El spune ca saptamana viitoare va fi adoptata o ordonanta de urgenta privind implementarea…