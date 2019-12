Stiri pe aceeasi tema

- Fostii consilieri onorifici ai Vioricai Dancila de pe vremea cand era premier, Ilan Laufer si Alexandru Coita, anunta ca lanseaza un proiect politic nou, menit sa ”reaprinda flacara sperantei in Romania”.

- Ilan Laufer si Alexandru Coita au postat, aproape simultan, pe Facebook, un mesaj similar in care anunta lansarea unui proiect politic noi, fiecare dintre ei facand referire si la celalalt. "Azi, de Ziua Nationala, vreau sa transmit un mesaj tuturor romanilor care cred in viitorul acestei…

- Directorul general al companiei aeriene TAROM, Madalina Mezei, a fost demisa marți din functia de director. Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban (PNL), a declarat miercuri seara la B1TV ca in TAROM se vorbește ca demiterea a venit pentru ca in ziua moțiunii de cenzura, nu au fost…

- Bogdan Chirieac a intervenit, in direct, la Romania TV unde a vorbit despre un posibil ”plan B” ce ar putea fi pus in aplicare de Klaus Iohannis și PNL, dar și despre posibilul blocaj de pe scena politica. ”Poate fi un blocaj in contextul in care, in acest moment, majoritatea este destul…

- "Un luptator este cel care nu renunța niciodata. Oricat de greu ar fi. Și oricat de tare ar fi lovit. Un luptator este cel care are puterea sa mearga inainte. Niciun pas inapoi. Și care nu renunța la nimic din lucrurile in care crede. PSD este un partid de luptatori. Niciun alt partid din…

- Viorica Dancila, premierul Romaniei si presedinte al PSD, raspunde criticilor aduse in textul motiunii de cenzura depusa de catre opozitie, intr-un discurs de la tribuna Parlamentului. DC News transmite live principalele declaratii ale Vioricai Dancila. Motiunea, intitulata 'Ca sa reconstruim…

- Președintele Partidului Democrat din Moldova s-a intalnit astazi cu șeful misiunii OSCE in Moldova, Michael Scanlan.In cadrul intalnirii, oficialul european a declarat ca partenerii externi urmaresc cu atenție evoluțiile pe scena politica din țara noastra.

- Asociațiile de pensionari ar putea sa fie incadrate in randul organizațiilor care pot primi de la stat, cu titlu gratuit, bunuri mobile sau imobile, prevede un proiect de lege inregistrat la Senat. Inițiatorii modificarilor legislative aduse Legii nr. 502/2004 privind asociațiile de pensionari argumenteaza…