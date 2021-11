Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a devenit prima echipa europeana care și-a asigurat biletele pentru Campionatul Mondial din Qatar, naționala Germaniei a dezvaluit planurile pentru ocuparea primei poziții la turneul final din 2022. "Aceasta calificare timpurie ne va consolida încrederea în noi. Evident,…

- In perioada 05.-25.09.2021 s-a desfașurat in Portugalia, al doilea flux al proiectului european Erasmus+ caștigat de Liceul Tehnologic Nr.1 Suplacu de Barcau, cu titlul „Plasamente de formare profesionala la agenți economici din spațiul european-pași spre dezvoltarea profesionala și personala” ( nr.…

- Naționala de rugby a României va întâlni Uruguay, Țarile de Jos și Tonga în meciurile din luna noiembrie, pe Stadionul Național de Rugby - Arcul de Triumf.România va juca împotriva echipei din Țarile de Jos pe data de 13 noiembrie, în Rugby Europe Championship.Naționala…

- Școala Gimnaziala Pojorata participa la un proiect Erasmus+ „Reading is my passion and new fashion" inca din toamna anului 2020. Parteneriatul implica școli din Polonia, Grecia, Letonia, Romania, Italia și Spania.Scopul principal al proiectului este de a crește ...

- Muzicianul american Beck a anuntat, pe site-ul sau oficial, un turneu care va trece prin Europa in 2022 si va include doua concerte la Barcelona si unul la Madrid, relateaza miercuri EFE. Primul concert al artistului va avea loc pe 3 iunie in cadrul festivalului Primavera Sound, iar al doilea se va…

- Dupa un deceniu in care partidele și politicile socialiste și social-democratice se retrageau pe o mare parte a continentului, centrul-stanga european se bucura acum de o renaștere: oamenii s-au saturat de austeritate și vor un stat protector. Stanga guverneaza in Spania și Portugalia, in timp ce in…

- Echipa nationala de fotbal României a urcat trei locuri fata de luna trecuta în clasamentul FIFA, ierarhie data publicitații în cursul zilei de joi. Tricolorii au reusit acest salt grație rezultatelor pozitive din preliminariile pentru CM din 2022 (victorii cu Islanda și Liechtenstein…

- Un studiu realizat pe baza unui sondaj efectuat in 12 state membre ale Uniunii Europene sugereaza ca Angela Merkel, cancelarul german aflat la final de mandat, se bucura de o mare apreciere, a transmis ieri Agentia DPA, preluata de Agerpres. Studiul, intitulat „Dincolo de merkelism: ce asteapta europenii…