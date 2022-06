Un nou proiect de introducere a utilităţilor la Ghiroda a intrat în linie dreaptă In comuna Ghiroda continua lucrarile de introducere a utilitatilor, ajungandu-se la zona 4. Aceasta cuprinde zece strazi, dintre care pe doua au inceput lucrarile. Obiectivul de investitii pentru introducerea utilitatilor in Ghiroda se intinde pe o suprafata totala de aproape 25 de mii de metri patrati. Pe o strada lucrarile au fost initiate demarate, iar ... The post Un nou proiect de introducere a utilitatilor la Ghiroda a intrat in linie dreapta appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

