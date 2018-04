Stiri pe aceeasi tema

- Grupul francez Peugeot-Citroen (PSA) a anunțat inființarea unei noi divizii de business pentru mașinile electrice. Prin acest proiect, grupul vrea sa introduca versiuni electrice sau hibride pentru fiecare model al sau, incepand cu anul 2019.

- Viscolul care a lovit Romania in ultimele zile i-a pus in dificultate pe soferii care si-au cumparat autoturisme ecologice, ce protejeaza mediul inconjurator, acestia fiind nevoiti sa invete cum se conduce o masina electrica pe zapada pentru a nu pierde aderenta. „In primul rand, masina electrica nu…

- Apple Inc este in discutii pentru un contract pe termen lung cu furnziorii ce i-ar putea livra cobalt pentru bateriile sale, conform Bloomberg care a citat surse din piata. Producatorul de iPhone cauta contracte pentru a cumpara mai multe tone metrice de cobalt pe o perioada de 5 ani sau…

- Mașinile hibride și electrice second hand necesita atenție sporita in procesul de cumparare, deoarece, in caz de defect, reparațiile pot fi mult mai costisitoare decat pentru un automobil cu motorizare diesel sau pe benzina, potrivit unui studiu al platformei AutoDNA.ro. O verificare a istoricului pentru…

- Un studiu realizat de o platforma de verificare online a istoricului mașinilor arata ca achiziția unei mașini hibride sau electrice la mana a doua poate sa fie o alegere mai sigura fața de o mașina echivalenta pe benzina sau diesel. Totuși, acestea necesita o atenție sporita in procesul de cumparare…

- Masinile care folosesc combustibil alternativ au o cota de sub 1% din piata auto si, desi vom vedea cresteri spectaculoase pe acest segment, carburantul fosil ramane predominant, a declarat Camelia Ene, Country Chairman & CEO, MOL Romania la ZF Power Summit "Ne-am consolidat…

- Renault a anunțat ca va deschide primul Renault Electric Vehicle Experience Centre, un magazin de prezentare dedicat mașinilor electrice, pe data de 16 februarie intr-un mall din orașul suedez Stockholm.

- Cu toate ca municipiul Cluj-Napoca are un deficit de zeci de mii de locuri de parcare, Primaria Cluj-Napoca vrea sa rezolve mai întâi problema locurilor de parcare pentru mașinile de lux. Parkingul va fi amplasat în Manastur, între strazile…