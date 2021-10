Stiri pe aceeasi tema

- Germania a fost mult timp in fruntea clasamentului celor mai mari producatori de carne de porc din UE, insa din cauza epidemiei de pesta porcina africana a pierdut accesul pe piata chineza, astfel ca productia europeana a migrat spre Spania, care este pe cale sa preia pozitia de lider de la Germania,…

- Filme Fantasy și Horror in premiera naționala la Dracula Film Festival ediția a IX-a. Evenimentul va avea loc la Brașov in perioada 13-17 octombrie 2021. Premiere europene, Q&A-uri cu autori ai filmelor, workshop-uri si mese rotunde fac parte din programul celei de-a noua editii a festivalului international…

- Expoziția mondiala din Dubai a debutat pe 1 octombrie și pana in martie anul viitor vrea sa atraga 25 de milioane de vizitatori. Trimisul ziarul Libertatea este acolo și va va prezenta in zilele viitoare care este atmosfera, care sunt ultimele invenții la nivel mondial și cu ce se lauda țarile participante…

- Un copil al Razboiului Rece, Angela Merkel a crescut intr-o Germanie divizata, inainte de a ajunge la șefia guvernului și de a deveni o forța pe scena interna și internaționala. A guvernat o țara prospera și stabila, in vreme ce a gestionat pragmatic sau a neutralizat o serie de crize majore care amenințau…

- Inundațiile mortale care au produs pagube imensa pentru mulți cetațeni, atat in China, cat și in Germania, reprezinta un semnal puternic conform caruia schimbarile climatice fac ca vremea sa fie din ce in ce mai extrema pe tot globul, potrivit Reuters.

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) a retras miercuri orasul Liverpool din lista orașelor clasate in patrimoniul mondial din cauza unei supradezvoltari care afecteaza autenticitatea acestui port emblematic, a informat Agerpres, care citeaza AFP.13 delegati ai Comisiei…

- Pe 11 iulie, in Moldova au avut loc alegeri parlamentare anticipate. In cursa electorala au fost inregistrate 20 de partide politice, doua blocuri electorale și un candidat independent. In total, la cele 101 locuri de deputat in parlamentul țarii au pretins 1.791 de persoane. © Sputnik / Miroslav…