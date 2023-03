Un nou proces pentru cel mai vechi condamnat la moarte din lume

Stiri pe aceeasi tema

- "Am asteptat aceasta zi timp de 57 de ani si a venit", si-a exprimat satisfactia Hideko, sora lui Hakamada si principala sa sustinatoare, relateaza AFP citata de Agerpres.Japonezul a petrecut peste patru decenii pe culoarul mortii dupa condamnarea sa, in 1968, la pedeapsa capitala pentru asasinarea…

- Un tribunal japonez a ordonat luni rejudecarea procesului in care este vizat un condamnat pentru crima in varsta de 87 de ani considerat cel mai vechi condamnat la moarte din lume, scrie AFP, potrivit Agerpres. Apropiații acestuia invoca sechele psihologice cauzate de detenția in „culoarul morții”.Avocatii…

- In replica, tot duminica, armata sud-coreeana a anuntat ca a organizat manevre aeriene comune cu SUA, mobilizand avioane invizibile si cel putin un bombardier american cu raza lunga de actiune B-1B."Exercitiul a demonstrat desfasurarea imediata si la timp a mijloacelor de descurajare extinsa ale SUA…

- Japonia planuieste sa ceara o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU dupa cea mai recenta lansare de rachete de catre Coreea de Nord, a anuntat prim-ministrul Fumio Kishida, citat luni de DPA. Armata sud-coreeana a anuntat mai inainte ca Phenianul a tras doua rachete balistice presupuse…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dispus incetarea procesului penal impotriva fostului deputat PSD Marian Ghiveciu , acuzat de fals in declaratii, dupa ce faptele pentru care acesta a fost trimis in judecata s-au prescris. Judecatorii sustin ca faptele de care era acuzat Nelu Iordache s-au…

- Fumio Kishida a reafirmat sprijinul deplin al guvernului de la Tokyo pentru Ucraina in lupta sa impotriva Rusiei relateaza The Guardian .„Am condamnat cu fermitate agresiunea continua a Rusiei și am declarat ca Japonia va face tot posibilul pentru a oferi asistența, inclusiv pentru a trece prin iarna,…

- Guvernul japonez ofera 1 milion de yeni (7.500 de dolari) de copil familiilor care se muta din zona metropolitana Tokyo, in incercarea de a inversa declinul demografic din celelalte regiuni ale tarii, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Spania va cere tuturor pasagerilor care vin din China sa prezinte testele COVID-19 negative sau o dovada de vaccinare, a anunțat vineri guvernul. Ministrul sanatații, Carolina Darias, a declarat reporterilor ca Spania va face presiuni pentru masuri similare la nivel european, ca urmare a creșterii numarului…