Stiri pe aceeasi tema

- Romania are deja peste 7.000.000 de persoane vaccinate cu schema completa, anunța, miercuri, RoVaccinare. Potrivit RoVaccinare, miercuri a fost depașit pragul de 7.000.000 de persoane vaccinate cu schema...

- Romania are deja peste 7.000.000 de persoane vaccinate cu schema completa, anunța, miercuri, RoVaccinare. Potrivit RoVaccinare, miercuri a fost depașit pragul de 7.000.000 de persoane vaccinate cu schema completa. Potrivit postarii, vaccinarea ramane cea mai la indemana soluție de protecție…

- Romania a depașit marți pragul de 6 milioane de persoane vaccinate cu schema completa, a anunțat CNCAV. „Astazi am depașit pragul de 6.000.000 de persoane vaccinate cu schema completa. Vaccinarea ramane cea mai la indemana soluție de protecție impotriva COVID-19”, au transmis reprezentanții…

- Romania se vaccineaza. Peste 6.000.000 de persoane vaccinate cu schema completa 111.033 persoane vaccinate cu prima doza in ultimele 24 de ore 150.639 de persoane vaccinate in ultimele 24 de oreTotal persoane vaccinate: 6.621.326;Persoane vaccinate cu schema completa: 6.041.920;Persoane vaccinate cu…

- Marți, Romania a depașit pragul de 6 milioane de persoane vaccinate cu schema completa anti-COVD-19, conform anunțului facut de Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea.

- Romania a depașit marți pragul de 6 milioane de persoane vaccinate cu schema completa, a anunțat CNCAV. „Astazi am depașit pragul de 6.000.000 de persoane vaccinate cu schema completa. Vaccinarea...

- Rata de vaccinare impotriva COVID-19 (cu cel putin o doza) in Romania a ajuns la aproximativ 33% din populatia eligibila - persoane cu varsta de peste 12 ani, a anuntat marti coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita. Practic, doar jumatate din pragul de 70%, considerat…

- Peste 10.500 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Romania are 5.343.375 de persoane vaccinate, din care 5.228.744 cu schema completa. DOCUMENTUL poate fi citit AICI In ultimele 24 de ore, 4.784 de romani au primit vaccinul Johnson&Johnson, 2.794 prima doza de Pfizer…