- Un nou canal dedicat muzicii clasice - "Simfonica" - va intra pe piata romaneasca incepand din toamna anului viitor, in urma aprobarii, marti, de catre Consiliul National al Audiovizualului a solicitarii de acordare a licentei audiovizuale prin retele de comunicatii electronice pentru S.C. SFM Media…

- Reprezentanții rețelei de monitorizare a mediului URADMonitor au postat pe pagina de Facebook ”Ce respir?” un rasuns la comentariile comisarului șef Gheorghe Calinoiu de la Garda de Mediu Dolj. Acesta a susținut in Gazeta de Sud ca nu are incredere in senzorul independent montat de URAD și nici macar…

- Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat, marti, cu somatii publice, posturile Antena 3, B1 TV, Realitatea Plus, Romania TV, din cauza incalcarii prevederilor legislatiei audiovizuale referitoare la informarea corecta si prezentarea in mod impartial si cu buna-credinta a opiniilor si faptelor.…

- Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat, marti, posturile Antena 3 si Romania TV cu amenzi de 25.000, respectiv 10.000 de lei, pentru emisiuni de stiri si dezbateri in care s-au abordat subiecte legate de presupusa frauda de la alegerile locale din sectorul 1, difuzate in perioada 29.09-11.10.2020,…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege potrivit caruia functia de arhitect-sef sa poata fi ocupata si de un functionar public, specialist atestat de Registrul Urbanistilor din Romania, avand si formatia profesionala de inginer cu specializare inginerie economica in constructii. Proiectul…

- Jurnalistul Radu Calin Cristea a murit azi, la 65 de ani, anunța Consiliul National al Audiovizualului. Radu Calin Cristea a fost unul dintre cei mai importanți jurnaliști din Romania, fiind primul corespondent permanent la Bucuresti pentru postul de radio Europa Libera, devenind ulterior angajat ca…

- Romania a devenit brusc extrem de interesata de un proiect anunțat de ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, o autostrada care sa lege Lituania de Grecia., Via Carpatia. Proiectul nu este sub nicio forma o noutate, el a fost ”inventat” de ani buni de Uniunea Europeana, dar reușește doar…

- Guvernul modifica OUG privind zilele libere acordate parintilor cand scolile sunt inchise. Ordonanța de Urgenta care prevede acordarea zilelor libere pentru parinți in cazul in care școlile sunt inchise va fi modificata. Este vorba despre actul normativ care prevedea ca parinții pot primi pentru fiecare…