Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor din Romania, Catalin Drula, informeaza ca a inceput reabilitarea podurilor peste Prut și va fi construit unul nou. Astfel, prin infrastructura, se imbunatațesc legaturile dintre Romania și Republica Moldova.

- Cinci poduri, care leaga Republica Moldova de Romania intra in reparație capitala, iar la Ungheni va fi construit un pod nou peste Prut. Anunțul in acest sens a fost facut de catre ministrul roman al Transporturilor, Catalin Drula.

- ”P este 100% absorbtie din fondurile de intretinere a infrastructurii rutiere, pentru primele 6 luni din 2021. Compania de drumuri a folosit 60% din totalul fondurilor alocate pe anul 2021 pentru intretinerea infrastructurii rutiere, doar in primele 6 luni ale anului. Astfel, din cele 617 milioane alocate…

- Deținatorii certificatului de vaccinare cu preparatul rusesc "Sputnik V" nu vor avea probleme la intrarea pe teritoriul Greciei. Despre acest lucru a declarat luni ministrul de Externe al țarii, Nikos Dendias, la o conferința de presa in urma discuțiilor cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.…

- Ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, a anuntat ca peste 50 de milioane de vaccinuri au fost administrate pana in prezent in Anglia. El a apreciat acest lucru ca fiind "unul dintre cele mai mari si mai importante eforturi nationale din istoria noastra”, scrie News.ro. Conform datelor NHS Anglia,…

- Israel și Hamas, mișcarea terorista islamista aflata la putere in Fașia Gaza, au anunțat fiecare, joi seara, ca au aprobat un acord de incetare a focului „simultan și reciproc” negociat de Egipt și care urmarește sa puna capat celor peste zece zile de confruntari mortale. Ministrul israelian al Apararii,…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a salutat miercuri seara, la Reykjavik, discutii "constructive" cu omologul sau american Antony Blinken dupa prima lor intalnire de la venirea la Casa Alba a presedintelui Joe Biden, transmite joi AFP. "Discutia mi s-a parut constructiva", a spus Lavrov,…

- „Nu are cum sa ramana fara bani de salarii. Bugetul a fost construit ca salariile sa fie platite pana la finalul anului. Daca in timpul anului exista creșteri salariale peste ceea ce a fost bugetat cei care l-au facut trebuie sa revina asupra lui și sa spuna ce s-a intamplat acolo. Dar in acest moment,…