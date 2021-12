Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit in ultimele 24 de ore la inundații care au afectat case, curți și drumuri din 33 de localitați din 11 județe, a anunțat luni dimineața Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU).

- Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de urbanism necesar derularii proiectului de inființare a rețelei de canalizare menajera in satul Muncel, comuna Cațcau. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Ne reafirmam susținerea ferma pentru toate inițiativele și proiectele ce au drept…

- „Cred ca in urmatoarele cateva saptamani problema de sanatate publica va reveni in limite normale, dar asta nu inseamna ca nu ar trebui sa fim pregatiți pentru valul 5. Trebuie sa dezvoltam policlinicile și tratamentele. Sunt antivirale noi. Cred ca foarte rapid, in vreo luna, se poate ca acestea sa…

- Expozitia „Epidemii in istoria Tarilor Romane. Marturii documentare”, realizata de Arhivele Nationale, poate fi vazuta, de joi, in sala Lapidarium a Muzeului National de Istorie a Romaniei.

- Primaria Berchișești a refacut și modernizat un drum comunal afectat de alunecari de teren. Primarul din Berchișești, Violeta Țaran, a declarat ca primaria a finalizat lucrarile la sectorul afectat de alunecari de teren din drumul comunal 25, pe porțiunea din apropierea Centrului Cultural ...

- In timp ce restrictiile legate de pandemia COVID-19 au oprit temporar intensificarea protestelor, un nou val se intrevede la orizont. Se asteapta ca protestele, in special in tarile emergente, sa creasca din cauza unei deteriorari fara precedent a indicatorilor socio-economici.

- Inundatiile severe au afectat circa 426.000 de persoane, inclusiv 185.000 de copii, din luna mai in Sudanul de Sud, unde apa a acoperit case si ferme, a declarat marti Biroul pentru coordonarea afacerilor umanitare al ONU (OCHA), informeaza AFP. Potrivit OCHA, echipele de salvare au mobilizat…