- Guvernul a decis, duminica, sa trimita in Ucraina o a doua transe de ajutoare ce consta in combustibili, veste antiglont, casti, munitie si echipamente militare, dar și alimente, apa si medicamente, in valoare totala de 3 milioane de euro, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.

- Guvernul a aprobat printr o hotarare, o investitie de 83 de milioane de lei care vizeaza extinderea cheurilor danelor 10 si 12 din zona Midia, a informat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru la finalul sedintei de Guvern. O investitie importanta pe care as vrea sa o semnalez hotararea…

- Guvernul va lua o hotarare in conformitate de indata ce va aparea motivarea deciziei CCR de marti privind neconstitutionalitatea actului normativ care reglementa portului mastii in anumite spatii, potrivit purtatorului de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.

- Ministerul Dezvoltarii, Cseke Atilla, a anuntat adoptarea unui OUG ce prevede o noua masura de sprijin pentru autoritatile locale privind asigurarea cu energie termica. „Aceasta forma de dublare a subventiei pentru lunile ianuarie si februarie trebuie sa se regaseasca in factura emisa pe energie termica…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Mihai Culeafa, a anuntat ca in ultima saptamana au fost controlati 37 de furnizori de energie electrica si gaze, constatandu-se faptul ca doi operatori au emis facturi pe luna noiembrie fara a aplica plafonarea sau compensarea preturilor.…

- Romania va primi in scurt timp restul de 1,95 miliarde de euro din partea de imprumut din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a anuntat vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, precizand ca vineri dimineata a fost semnat acordul de imprumut din PNRR. “Astazi…

- Guvernul va plati aproximativ 240 de milioane de euro pentru servicii de asistența tehnica necesara proiectelor din cadrul Planului Național de redresare și Reziliența (PNRR), estimeaza Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.Romania va primi un total de 29,2 miliarde EUR, din care granturi…

- Romania primeste prima transa din PNRR.Romania primeste, joi, prima transa din Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR , in cuantum de 1,851 miliarde euro din prefinantarea totala de 3,793 miliarde euro din valoarea contributiei financiare pe anul 2021, a anuntat Guvernul.Conform unui comunicat…