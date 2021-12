Stiri pe aceeasi tema

- Costul investitiei este de 40 milioane de euro, iar proiectul va fi realizat in trei ani de la debutul lucrarilor. Proiectul a fost introdus in finantare pe bugetul 2022 prin Compania Nationala de Investitii.

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Sfanta Parascheva va avea un nou pavilion destinat bolnavilor. Este vorba despre Pavilionul 8. Acesta va fi compus din doua tronsoane: A si B. Tronsonul A va fi format din subsol, demisol, parter,trei etaje si va fi conectat cu tronsonul B destinat pacientilor HIV/…

- Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, spune ca exista mai multe studii in desfașurare pe diferite caracteristici virale ale variantei Omicron. Totodata, pentru ca exista puține cazuri și la persoane tinere, fara comorbiditați, acesta spune ca nu pot fi facute predicții epidemiologice…

- Primaria Odobești are in derulare un proiect ce vizeaza construirea unei noi baze sportive in localitate. Obiectivul este finanțat de Compania Naționala de Investiții (CNI) și are o valoare de 5,1 milioane de lei. Practic, noul complex sportiv va avea un teren de fotbal cu nocturna și tribune pentru…

- Spitalul de Boli Infectioase din Iasi reorganizeaza 57 de paturi pentru pacientii non-Covid. In sediul central al uniatii emdicale, din cele 17 paturi de Terapie Intensiva opt paturi sunt dedicate, incepand de astazi, pacientilor Covid, iar alte noua pentru cei non-COVID. In ceea ce priveste Spitalul…

- Miercuri guvernul a aprobat construirea unui nou sediu pentru Parchetele de pe langa Judecatorie, Tribunal și Curtea de Apel. Proiectul va fi implementat de Compania Naționala de Investiții (CNI) in urmatorii trei ani. Valoarea totala a investiției ajunge la 94,3 milioane lei, din care construcțiile…

- Imaginile au ajuns pe rețelele de socializare, iar localnicii s-au revoltat.Primarul orașului recunoaște ca sunt probleme din cauza infiltrațiilor. Ba chiar spune ca sunt deficiențe și la rețeaua de incalzire. Susține insa ca fotografiile, ar fi de anul trecut.Edilul a sesizat Compania Naționala de…

- Medicii fac un apel catre populație sa respecte restricțiile impuse de autoritați pentru a preveni raspandirea COVID-19. Numarul cazurilor grave a crescut simțitor la Iași. „Asa cum am mai spus: suntem in cel mai sumbru scenariu pe care ni l-am imaginat. Curtea Spitalului Clinic de Boli Infectioase”…