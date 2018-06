Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 18 au fost ranite, dupa ce un tren de pasageri a lovit un camion cu remorca in apropierea orasului italian Torino, au anuntat autoritatile italiene, citate de presa internaționala. Potrivit autoritaților italiene, printre mecanicul trenului care a lovit camionul…

- Mai mulți consilieri de la Cotroceni au vrut sa demisioneze, joi seara, de teama de a nu fi acuzați de anti-semitism, potrivit unor surse citate de Evenimentul Zilei. Inițiativa consilierilor de la Cotroceni, care inca nu s-a materializat, a venit dupa escaladarea conflictului dintre Președinție și…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat, in presa straina, ca lupta anticorupție din Romania a mers prea departe, pana la a face represiuni asupra unor demnitari. „Cel mai puternic politician al Romaniei”, așa cum este catalogat Liviu Dragnea, a declarat, citat de presa straina,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, intr-o declarație de presa susținuta la Palatul Cotroceni, ca nu va da curs propunerii ministrului justiției, Tudorel Toader, de revocare a Laurei Codruța Kovesi de la șefia Direcției Naționale Anticorupție (DNA). In replica, ministrul justiției a anunțat,…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, s-a intalnit, miercuri seara, in sediul Ambasadei Franței la București, cu ministrul francez de externe, Jean-Yves le Drian. Deși intalnirea era anunțata, printr-un comunicat de presa, publicat pe site-ul Ministerului de Externe francez,…

- Reprezentanții Inspecției Judiciare (IJ) au venit, joi, intr-un comunicat de presa cu precizari legate de protocolul incheiat cu SRI, document care nu mai este in vigoare de la inceputul anului 2017. Oficialii IJ fac clarificari in legatura cu aspectele ce nu au fost conținute de protocol, deoarece…

- Angajatii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) beneficiaza de decontarea concediului de odihna, in limita sumei de 1.450 de lei. In plus, din acest an, vor beneficia și de concediu paternal. Anunțul a fost facut, sambata, de reprezentanții MAI, intr-un comunicat de presa. Oficialii MAI arata ca in…

- Primaria Sectorului 5 a semnat, marți, un Acord de asistența tehnica cu Banca Mondiala, extrem de important pentru demararea unor investiții masive in dezvoltarea economica sustenabila a sectorului. Concret, acordul semnat ofera suportul tehnic pentru demararea celor mai mari proiecte de dezvoltare…