Un nou pas pentru reabilitarea și modernizarea a 38 de kilometri din DJ 750C, între Sălciua de Sus și Teiuș. Undă verde de la APM Un nou pas pentru reabilitarea și modernizarea a 38 de kilometri din DJ 750C, intre Salciua de Sus și Teiuș. Unda verde de la APM Un nou pas a fost facut recent in cadrul proiectului de reabilitare și modernizare a unei porțiuni in lungime de peste 38 km din drumul județean DJ 750 C, intre Salciua de Sus și Teiuș. Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a decis recent ca proiectul „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750C: Salciua de […] Citește Un nou pas pentru reabilitarea și modernizarea a 38 de kilometri din DJ 750C, intre Salciua de Sus și Teiuș. Unda verde de la APM in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 750C, de la Salciua de Sus pana la Teiuș: Unda verde din partea APM Alba Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 750C, de la Salciua de Sus pana la Teiuș: Unda verde din partea APM Alba Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a dat unda…

- Unda verde de la APM Alba pentru extinderea rețelei de apa potabila in localitațile Meteș și Tauți Rețeaua de apa potabila urmeaza sa fie extinsa in comuna Meteș, in localitațile Tauți și Meteș. Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a anunțat pe 11 aprilie asupra luarii deciziei etapei de incadrare…

- O porțiune pietruita din drumul județean DJ 107H, intre intersecția cu DN 1 și DN 14B, va fi asfaltata. Valoarea investiției O porțiune pietruita din drumul județean DJ 107H urmeaza sa fie modernizata și asfaltata. Mai exact, este vorba un tronson de 1,4 km, situat intre intersecția cu DN 1 și DN 14B,…

- Un drum județean de pamant, ce leaga doua localitați din comuna Șona, va fi asfaltat. Valoarea investiției Un drum județean de pamant, ce leaga localitațile Capalna de Jos și Sanmiclauș din comuna Șona, va fi modernizat și asfaltat printr-o investiție de peste 4 milioane de lei. Agenția pentru Protecția…

- Astazi, 10 martie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 55 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 4 au fost atribuite orașului Campeni și cate 1 comunelor Bistra, Salciua și Vidra. Localitațile din care provin…

- Un drum forestier din comuna Intregalde va fi reabilitat pentru asigurarea accesului la unele gospodarii izolate din zona Un drum forestier in lungime de circa 2,6 km, aflat pe raza satului Sfarcea din comuna Intregalde, va fi reabilitat printr-o investiție de peste 500.000 de lei. Proiectul urmarește,…

- FOTO: Drumul județean DJ 750C, care leaga comunele Salciua, Ponor, Rameț, Stremț și orașul Teiuș, va fi reabilitat și modernizat Drumul județean DJ 750C, care leaga comunele Salciua, Ponor, Rameț, Stremț și orașul Teiuș va fi reabilitat și modernizat pe o porțiune de peste 38 de kilometri. Agenția…

- Un drum județean din Munții Apuseni, care leaga comuna Avram Iancu de județul Hunedoara, va fi modernizat și consolidat Un drum județean din comuna Avram Iancu, care leaga localitatea Vidrișoara de județul Hunedoara, va fi modernizat și consolidat printr-o investiție de peste 11,9 milioane de lei. …