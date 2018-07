Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Cartea Daliei a finalizat a doua ediție a unuia dintre cele mai importante proiecte educaționale, intitulat ,,Adoptam o Școala” in orașele Cluj, Sibiu, Brașov, Craiova, Timișoara, București. In cadrul programului voluntarii din companiile partenere au organizat cluburi de programare ...

- Reteaua de 14 magazine Mobexpert, detinute de antreprenorul Dan Sucu, au vandut mobilier de peste 433 mil. euro (95 mil. euro) in 2017, in crestere cu circa 13% fata de anul precedent, potrivit unei analize a ZF pe baza datelor de la mfinante.ro. ZF a analizat cifrele de afaceri ale companiilor cu activitati…

- "De la preluarea guvernarii, coalitia PSD-ALDE nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala, ci a avut doua prioritati: sa isi salveze de inchisoare VIP-urile cu dosare penale si sa instaureze in Romania un regim in care forta legii si democratia sunt strivite de forta institutiilor…

- Terenurile sportive cu gazon artificial au devenit o afacere tot mai populara in zilele noastre si din ce in ce mai multi antreprenori aleg sa-si faca un teren de fotbal, tenis sau mixt, pe care apoi sa-l inchirieze persoanelor dornice sa practice un sport. SC HATTRICK SPORT SRL este unul…

- Tot ce trebuie sa stiti despre obtinerea masinii de inlocuire in urma unui accident Traficul aglomerat din Capitala, drumurile inadecvat intretinute sau neadaptarea vitezei la conditiile de trafic de catre alti soferi sunt doar cateva motive care va pot face victima unui accident auto. Chiar…

- Raed Arafat, secretarul de stat al MAI, atrage atenția asupra lipsei zonelor de aterizare din sudul țarii pentru elicopterele care efectueaza misiuni de urgența, mai ales pe timp de noapte, precizând ca autoritațile trebuie sa se implice în amenajarea acestora. Problema cea mai acuta…

- Problema cea mai acuta ramane in sudul si sud-estul tarii, unde, din cauza lipsei heliporturilor sau aeroporturilor, elicopterele SMURD nu pot ateriza pe timp de noapte."Daca luam orasele mici, daca nu vorbim de helipunct, de zonele amenajate sa poata ateriza elicopterul si noapte pentru…

- Șoferul, B.A., un barbat de 39 de ani de loc din Apele Vii, județul Dolj, a intrat cu mașina pe o strada cu accesul interzis și a fost observat de polițiștii locali, care l-au tras pe dreapta. „Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutiera, aflați in patrulare aseara,…