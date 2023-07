Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut miercuri, 12 iulie 2023, la Vilnius, Republica Lituania, o declaratie de presa la finalul Summitului NATO.Va prezentam in continuare transcrierea declaratiei de presa:Buna ziua Romania si a indeplinit si de data aceasta obiectivele stabilite pentru acest…

- DNA are potentialul de a deveni un hub regional pentru expertiza anticoruptie, a afirmat, joi, procurorul-sef Marius Voineag, la o intalnire avuta cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec. CITESTE SI BREAKING NEWS FOTO-VIDEO - A inceput ședința CSAT: se decid misiunile…

- Proiectul mini-reactoarelor de la Doicesti ofera Exim Banca Romaneasca oportunitatea de a contribui la diversificarea surselor de energie curata si sigura in Romania, valorificand totodata experienta companiilor romanesti si americane in domeniu, a declarat presedintele executiv al bancii, Traian…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, ca foarte curand isi va incheia mandatul si poate spune ca, dupa un an si jumatate in functie, Romania are resursele prin care poate sa dea consistenta propriei reziliente.

- E de necrezut ce se intampla in unele supermarketuri din Romania. Marfa depreciata, in loc sa fie scoasa din vanzare, este oferita clienților cu reducere doar doar scapa de ea. https://youtube.com/shorts/LBJjq5zcOUw?feature=share

- Fabrica de vagoane din Caracal reprezinta un model de succes pentru investițiile cu capital extern in economia romaneasca! In urma cu 6 ani, fabrica a fost cumparata integral de o corporație americana, unul dintre cei mai importanți producatori internaționali de vagoane și boghiuri de marfa. Prezent…

- Romania va primi trenuri noi in 2023. Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Caracal, ca in acest an compania CFR Calatori va primi primele garnituri de trenuri noi. Asta dupa o perioada de aproximativ 20 de ani in care nu s-au facut deloc achizitii de…

