- Un politist clujean, Viorel Timis, luptator in trupele speciale este campion la World Police and Fire Games Rotterdam 2022. „E absolut minunat sa vedem steagul Romaniei deasupra tuturor intr-o competiție uriașa cu peste 10.000 de sportivi, din peste 60 de țari, la cele aproximativ 70 de discipline,…

- Cinci comune din zona Turzii fac parte din grupul de 228 de comune din Romania care vor beneficia de cadastrare gratuita. Acțiunea va incepe in aceasta vara și va dura 24 de luni. Comunele din zona Turzii incluse in acest program cu finanțare europeana sunt: Calarași (3.545 ha), Iara (13.716 ha), Mihai…

- O vulpe a fost surprinsa in timp ce fugea cu prada in gura pe un drum comunal din Mihai Viteazu. Un internaut a postat mai multe fotografii, cu o vulpe care se pare ca fura gaini chiar din gospodariile oamenilor. Barbatul spune ca vulpea a fost surprinsa „in flagrant” in timp ce trecea digul cu [...]…

- Plutonierul adjutant Alex Hossu de la Detașamentul 1 de Pompieri Cluj-Napoca participa la Jocurile Mondiale de Polițiști și Pompieri care se vor desfașura in Rotterdam (Olanda). „Un sportiv desavarșit, Alex va lua startul in concursul de ciclism, urmand sa se intreaca in probele de contratimp și fond.…

- Un turdean a caștigat ediția concursului ”Jocul Cuvintelor”, realizata de cunoscutul prezentator Dan Negru, care s-a difuzat miercuri seara la Kanal D. Suspansul a fost total, pana la ultimul cuvant, care i-a adus punctele necesare pentru a caștiga ediția. Vicenzio Marincean (52 ani), angajat la magazinul…

- Un nou accident a avut loc in aceasta dimineața in județul Cluj. Un barbat a fost transportat la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in Apahida. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut in localitatea Apahida. Apelul de urgența…

- GRAV… Un barbat in varsta de 55 ani, care se deplasat in aceasta dimineața cu un scuter pe strada Mihai Viteazu din municipiul Barlad a fost neatent la intersecția cu strada George Enescu (fabrica de ulei, n.r.) și a lovit o mașina, in partea din spate. Vehicul era condus de o femeie in varsta de […]…

- Intr-un oraș din Maramureș vor fi montate aproape 700 de aparate noi de iluminat cu tehnologie LED. Recent a fost semnat contractul privind execuția lucrarilor aferente proiectului privind modernizarea sistemului iluminat public in Sighetu Marmației. Cererea de finanțare a fost depusa prin Programul…