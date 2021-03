Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea Sectorului 4, din Bucuresti vrea sa transforme un teren viran intr-un parc ultra-modern, ce va fi amenajat la intersectia bulevardului Metalurgiei cu strada Drumul Dealul Bisericii.

- Salariul noului Director General al Societații de Transport din Capitala a fost redus la aproape jumatate, a anunțat USR București care considera acest demers ca fiind „unul firesc”. „Proaspat numita conducere a STB SA a decis, in cea mai recenta intalnire, reducerea salariului și bonusurilor anuale…

- Noi acuzații de abuz ii vizeaza pe polițiștii de la Secția 16 din București. Dupa ce mai mulți polițiști au fost arestați pentru tortura, zilele trecute, iar azi au aparut noi imagini cu o alta agresiune, un tanar din Capitala a povestit pentru Libertatea, ca a fost victima unui abuz a polițiștilor…

- A aparut primul caz al unui elev infectat cu coronavirus dupa deschiderea școlilor. Este vorba de o fetița din cala a II-a de la Școala Sfantul Andrei din Sectorul 6 din București, conform Digi24. Aceasta nu a mai mers la școala de marți deoarece s-a simțit rau, iar miercuri a facut testul pentru COVID-19.…

- Compania americana Tesla a inaugurat joi primul birou din București. Sediul companiei este in Sectorul 4, pe Calea Șerban Voda. Tesla a intrat pe piața din Romania și anunța ca va construi mai multe stații de tip Supercharger, noteaza Mediafax. Tesla a deschis joi primul birou din Capitala.…

- Marți au avut loc negocieri in coaliție pentru imparțirea funcțiilor de prefect și subprefect din țara. Liderul PLUS Dacian Ciolos spune ca nu intelege „unde se grabeste sa plece” Traian Berbeceanu in condițiile in care acesta a anunțat ca a a fost revocat din funcție. „Am vazut ca domnul Traian Berbeceanu…

- Incepand de vineri seara și pana sambata, la nivelul Capitalei și a localitaților limitrofe, au fost inregistrate cresteri importante ale concentratiilor poluantilor. La statiile B6- Cercul Militar, de trafic, si B2- Titan, concentratiile de PM 10 au fost cele mai ridicate, concentratia medie orara…

- Luni dimineața a ajuns in Romania a patra tranșa de vaccin Pfizer/BioNTech. Cele 150.000 de doze au fost transportate cu aeronavele care au aterizat pe aeroporturi din București, Cluj-Napoca și Timișoara, urmand sa fie distribuite la Institutul Cantacuzino din Capitala și catre centrele din țara. Potrivit…