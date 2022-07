Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat luni, 18 iulie, inaintea Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles, ca Romania are „interesul strategic” sa ajute Ucraina, pentru ca daca țara condusa de Zelenski pierde razboiul cu Rusia, „atunci securitatea Romaniei, securitatea cetațenilor…

- Veste buna si veste proasta. Tot mai multe inregistrari arata tancuri rusesti distruse. Vesta proasta: mai au de unde. Inca doua tancuri BMP-3 IFV rusesti au fost lovite de proiectile aruncate de drone ucrainene in Oblastul #Zaporizhzhia. Unul a fost total distrus, celalalt cel putin grav avariat.…

- Miniștrii de Externe ai Uniunii Europene au incercat fara succes, din nou, sa faca presiuni asupra Ungariei. E singura țara care refuza embargoul petrolier propus la adresa Rusiei. Reprezentantul Lituaniei a remarcat ca "blocul comunitar e ținut ostatic de un stat membru".

