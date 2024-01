Stiri pe aceeasi tema

- Compania ungara Wizz Air a pierdut joi lupta in justitie prin care contesta un ajutor de salvare de 36,66 milioane de euro acordat de statul roman companiei aeriene TAROM in urma cu patru ani, cea mai inalta instanta europeana sustinand decizia autoritatilor de reglementare ale UE de a aproba ajutorul,…

- Bogdan Popescu, directorul general al TAROM, a demisionat, au confirmat, vineri, 29 decembrie, surse sindicale citate de Agerpres. Demisia le-a fost confirmata de membrii Consiliului de Administratie al companiei. Potrivit site-ului BoardingPass, CA se va reuni pe 5 ianuarie pentru a lua act de demisia…

- Aeroportul Internațional Maramureș anunța ca incepand din ianuarie 2024, compania TAROM va avea un nou orar de zbor pentru ruta Baia Mare – București. ”Incepand cu data de 14 ianuarie 2024, compania TAROM va avea un nou orar de zbor pentru ruta Baia Mare – București. Noul orar de zbor poate fi consultat…

- Incepand cu data de 14 ianuarie 2024, compania TAROM va avea un nou orar de zbor pentru ruta Baia Mare – București. Noul orar de zbor poate fi consultat și pe site-ul aeroportului: https://aimm.eu/ sau al operatorului aerian: https://www.tarom.ro/ Source

- Domnul Paun parea de treaba, dar a lucrat cu Oleg Deripaska. Dupa ce a petrecut de 1 Decembrie intr-un club de fițe, inconjurat de oameni de oraș, care iși permit șampanie de 1.000 de euro, iata ca a aparut o investigație despre o noua licitație de la Otopeni. 12 milione de euro pentru saloanele VIP.…

- O aeronava Tarom a adus in țara, in timpul nopții, alți 86 de cetațeni romani și membri ai familiilor acestora, evacuați din Fașia Gaza in urma cu doua zile. Peste 200 de romani au fost evacuați din zona de razboi, iar MAE anunța ca mai sunt persoane care așteapta sa fie salvate.Ministerul Afacerilor…

- Cu ocazia zilei de nastere va dorim Multa Sanatate, Fericire si Implinirea tuturor dorintelor.La Multi Ani! Grupul salii Dracula Gym https://www.facebook.com/groups/DRACULAGYM , pagina https://www.facebook.com/draculagymfit Cele bune, Anca si Arni – Dracula Gym si ZTV Acest articol La multi ani Bianca…

- Compania TAROM ofera 69 de destinatii operate impreuna cu partenerii sai pentru sezonul de iarna 2023/2024 si 27 de destinatii operate cu aeronave proprii TAROM insumand 247 de frecvente saptamanale, informeaza un comunicat al operatorului aerian.