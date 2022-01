Un nou nume propus în PNL pentru portofoliul Digitalizării - surse Liberalii continua discutiile privind nominalizarea unui nou ministru la Digitalizare în locul lui Florin Roman care a demisionat în urma unor acuzații de plagiat. Surse din interiorul PNL au declarat pentru HotNews.ro ca organizațiile din Transilvania au înaintat o noua propunere conducerii partidului.



Potrivit surselor citate, fostul ministru al Fondurilor Europene, Marcel Bolos este susținut de organizațiile din Transilvania pentru funcția de ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii.

Boloș este în prezent director al Agentiei de Dezvoltare Regionala… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat marți seara, 11 ianuarie, la TVR , ca liberalii nu au luat inca o decizie privind desemnarea unei persoane pentru functia de ministru al Cercetarii si Digitalizarii, post vacant dupa demisia lui Florin Roman . „Inca nu am decis ceva. Le-am spus colegilor mei…

- Presedintele PNL, Florin Cîtu, afirma ca partidul nu a luat o decizie în ceea ce priveste desemnarea unei persoane pentru functia de ministru al Cercetarii si Digitalizarii, ramas liber în urma demisiei lui Florin Roman, consecinta a scandalului privind informatiile eronate din CV-ul…

- Doua nume sunt vehiculate in Partidul Național Liberal pentru funcția de ministru al Digitalizarii dupa demisia lui Florin Roman, este vorba despre Sabin Sarmas și Iulian Popescu, au declarat surse din PNL pentru Libertatea.Sabin Sarmaș este deputat de Cluj și presedinte al Comisiei de tehnologia informatiei…

- Liberalii se reunesc la începutul saptamânii în prima ședința de partid pe noul an. Pe agenda de lucru se afla tema certificatului verde dar și propunerea unui nou ministru pentru portofoliul Digitalizarii. Potrivit surselor HotNews.ro, conducerea PNL trebuie sa aleaga între…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, neaga ca ar fi conditionat ramanerea sa la Ministerul Sanatatii de adoptarea proiectului privind certificatul verde, subliniind ca, in opinia sa, acesta ar trebui adoptat de Parlament pentru ca este necesar un instrument in cazul in care apare un val pandemic.…

- Președintele Partidului Național Liberal, Florin Cițu, a declarat miercuri seara, 17 noiembrie, ca Dan Vilceanu nu a fost o propunere de premier avansata in negocierile dintre partide, dar a menționat ca i-a propus totuși presedintelui PSD numele lui Alexandru Rafila, insa Marcel Ciolacu „nu a fost…

- Liberalii discuta, marti, in sedinta conducerii partidului, despre flexibilizarea mandatului de negociere cu USR si PSD, in vederea formarii unui Guvern cu o majoritate stabila in Parlament, dupa esecul premierului desemnat Nicolae Ciuca. Liderii de filiale isi exprima punctele de vedere, cele din Ardeal…

- Liberalii discuta, marti, in sedinta conducerii partidului, despre flexibilizarea mandatului de negociere cu USR si PSD, in vederea formarii unui Guvern cu o majoritate stabila in Parlament, dupa esecul premierului desemnat Nicolae Ciuca. Liderii de filiale isi exprima punctele de vedere, cele din…