- Opt persoane, printre care patru copii, au ajuns luni la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) a Spitalului Judetean Bacau, dupa un doua masini s-au ciocnit in comuna Nicolae Balcescu din judetul Bacau, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule s-a produs, luni dupa-amiaza, pe drumul judetean DJ 792, la intrarea in orasul Ineu, cinci persoane fiind ranite, iar o a sasea a decedat, informeaza maior George Plesca, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Cel putin un pasager a murit si alti 64 au fost dati disparuti dupa ce un feribot s-a scufundat luni in lacul Toba din Indonezia, in nordul provinciei Sumatra, informeaza dpa.Deocamdata, s-a reusit salvarea a 15 pasageri, din totalul celor 80 care se aflau la bordul feribotului Sinar Bangun…

- Trenul de pasageri mergea intre capitala tarii, Astana catre Almaty. Un adolescent si-a pierdut viata in urma accidentului din sudul tarii. Trei persoane care erau pasageri in acelasi tren au fost raniti grav in urma accidentului care s-a produs Duminica, potrivit informatiilor autoritatilor…

- Mai multi muncitori faceau lucrari in momentul exploziei la exploatarea forestiera din zona Ciobanesti, comuna Asau. Din primele date se pare ca unul dintre muncitori a lovit elementul de munitie cu un ciocan si din acest motiv s-a produs explozia. "Echipele medicale sunt acolo si stim doar…

- 11 persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite duminica in atentate cu bomba, printre care unul sinucigas, impotriva unor biserici din Surabaya, in Indonezia, tara cu cel mai mare numar de musulmani din lume, a informat politia, relateaza AFP. Reteaua terorista Stat Islamic a revendicat,…

- Accident in Timiș, soldat cu un mort și cinci raniți. Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit, in apropiere de localitatea Gelu. Mai multe echipaje intervin acum la fața locului. Un microbuz in care se aflau noua persoane s-a lovit de un autoturism, in județul Timiș, din motive inca necunoscute. In…

- Un barbat a decedat, iar alte trei persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs în aceasta dimineața, 4 mai, pe traseul Chișinau-Razeni. Potrivit poliției, șoferul decedat a tamponat din sparte un automobil care aparține unei școli auto. Silvia…