- CARANSEBEȘ – Elicopterul SMURD Caransebeș a fost solicitat ieri dupa-amiaza sa transporte de urgența, de la Caransebeș la București, un adult de 84 de ani, aflat in stare critica, cu arsuri pe 80 % din suprafața corporala! „Elicopterul SMURD a preluat barbatul din Caransebeș și l-a transferat in București,…

- „Astazi, 11 iulie a.c., avionul SMURD 1124 a executat 2 misiuni contra cronomentru, pentru a ajuta la salvarea vietii a doi bebulusi aflati in stare critica, prin transferarea acestora din Timisoara si Oradea la Bucuresti. Prima misiune a constat in preluarea din Timisoara a unui bebelus in varsta de…

- O fetita de doar doua zile, aflata in stare critica, a fost transferata, in seara de 07 iunie 2024, de la Galati la Cluj Napoca cu ajutorul a doua aeronave SMURD. Micuta a fost diagnosticata cu o afectiune cardiaca, fiind necesar transferul acesteia de urgenta la Cluj Napoca, pentru continuarea investigatiilor…

- Inspectoratul General de Aviatie al MAI anunta ca a indeplinit in premiera, joi, o misiune cu ajutorul unei aeronave SMURD Bombardier Learjet 75, care a fost solicitata pentru transferul a doi pacienti critici, de la Suceava la Bucuresti.

- Potrivit Agenției Naționale de Transplant, femeia de 36 de ani din Singeorz-Bai care a fost condusa ieri pe ultimul drum dupa ce i s-a facut rau la munca, a salvat 4 oameni cu organele sale. Doua dintre persoanele salvate se aflau in stare critica. Intr-un comunicat de presa, Agenția Naționala de Transplant…