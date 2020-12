Stiri pe aceeasi tema

- Se inmulțesc monoliții misterioși descoperiți in diverse colțuri ale lumii. O structura de metal asemanatoare celei gasite prima data in deșertul Utah a aparut recent și pe plaja spalbatica din Vadu, județul Constanța, anunța Digi24. Este al doilea monolit descoperit in Romania, dupa cel depistat la…

- Un monolit auriu a aparut in Columbia, determinindu-i pe localnici sa intrebe daca „monolitul ii controleaza pe toți”, dupa ce structuri similare argintii au aparut in intreaga lume, transmite stirileprotv.ro. Dupa ce primul monolit misterios a aparut in deșert din statul american Utah la sfirșitul…

- Extraterestrii au sudat un nou monolit metalic si l-au plantat pe plaja din Vadu, însa s-au dat singuri de gol dupa ce au lasat urme roti pe nisip. Dupa monolitii aparuti din senin în desertul din Utah, apoi undeva în Piatra Neamt, apoi în California si în Columbia,…

- Saga monoliților de metal continua. Dupa ce monolitul din Neamț a fost furat, și alte trei au aparut in Marea Britanie, Olanda și Statele Unite, un altul a aparut și la noi. Acesta a fost plasat in Vadu, arata cam la fel ca celelalte de pana acum și are o inscripție pe una din laturi.... View Article

- Conform publicatiei, nu se stie cum a ajuns pilonul in rezervatia natuala Kiekenberg si nu au fost descoperite urme de pasi vizibile langa el. Dar ziarul a anuntat ca spre deosebire de structurile stralucitoare care au aparut in SUA si in Romania in ultimele saptamani, aceasta este mat. Si reteaua de…

- Un nou monolit misterios a aparut in Statele Unite, de aceasta data langa un oraș din California. Este al treilea obiect metalic, dupa cel din deșertul din Utah și chiar din Romania, din județul Neamț. Acestea ar fi disparut ulterior.

- Misteriosul monolit din metal de origine necunoscuta, ap[rut ]n urma cu mai bine de o saptamana intr-o regiune desertica din vestul SUA, pare sa se fi evaporat, au declarat sambata responsabili locali citati de AFP. Biroul de amenajari teritoriale din statul Utah a informat ca au primit “marturii credibile”,…

