- Ana Baniciu și Edy Kovacs au devenit proaspeți parinți, bucurandu-se de nașterea primului lor copil, un baiețel pe nume Aris. Ana, cunoscuta pentru transparența sa in social media, a impartașit astazi prima imagine cu micuțul Aris, care s-a nascut acum o luna. Fotografia, in care bebelușul apare dormind,…

- Romania a parasit Euro 2024 in faza optimilor de finala, eșec 0-3 in fața Olandei. Cei 25.000 de suporteri „tricolori” au continuat sarbatoarea la Munchen, fara sa le pese de rezultat. Romania s-a numarat printre revelațiile turneului final din Germania. A caștigat grupa cu Belgia, Ucraina și Slovacia,…

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au casatorit duminica și au avut o nunta ca-n povești. Actrița spune ca atat ea, cat și soțul ei, au avut mari emoții in ziua cea mare și s-au agitat pentru ca evenimentul sa iasa așa cum au visat.

- Dana Roba iși sarbatorește iubitul! Beni a implinit 37 de ani, iar pentru a marca ziua de naștere, vedeta a publicat cateva fotografii impreuna, de la frumosul eveniment. Declarațiile nu puteau sa lipseasca, astfel ca pe rețelele de socializare a aparut și un text emoționant.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva, ultima din Sezonul 20, Liviu Teodorescu și JO s-au transformat in Calum Scott și Leona Lewis și au interpretat melodia „You are the reason”. Cei doi concurenți au avut primul moment din competiția pentru marele premiu.

- Daniel Prodan, care a murit la 44 de ani din cauza unui infarct, a fost omagiat la meciul de adio al generației de aur. Totodata, organizatorii meciului legendelor de pe Arena Naționala au pregatit un colț special dedicat memoriei fostului internațional.