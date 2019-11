Stiri pe aceeasi tema

- La ultimele trei runde de alegeri prezidențiale, in 2004, 2009 și 2014, votul romanilor de peste hotare a fost unul decisiv, ajutandu-l pe Traian Basescu sa obțina doua mandate și pe Klaus Iohannis sa fie ales președinte in 2014.Citește și: Mihai Tudose trage cu TUNUL și are o poziție DIFERITA…

- "Generalii din instituțiile de forța l-au asigurat ca va ciștiga cu 80% și daca nici macar nu se scoala din somn", scrie Ion Cristoiu, intr-un editorial critic la adresa actualului șef de stat, in contextul participarii acestuia la Ceremonia de intronare a Majestații Imparatul Naruhito al Japoniei.Redam…

- Alianta USR-PLUS va sustine investirea Guvernului Ludovic Orban, iar daca vor exista eventuale nemultumiri la adresa unuia sau altuia dintre ministrii propusi, vor fi discutate transant in comisii, a declarat du...

- Candidata PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, afirma ca seful statului, Klaus Iohannis, este un "presedinte zero" pentru romani si pentru Romania.Liderul PSD a declarat marti, in cadrul unei intruniri electorale desfasurate in orasul Saveni, ca Iohannis a blocat activitatea guvernului timp…

- Autor: Petru ROMOȘAN Oferta pentru alegerile prezidentiale din noiembrie este excesiv de modesta. Asta ca sa evitam cuvintele care ranesc inutil. Dar, sa ne intelegem, nimeni nu mai asteapta ca salvarea nationala - care, totusi, e o chestiune din ce in ce mai presanta - sa vina de la niste alegeri…

- Fostul ministru de Interne MIhai Fifor il acuza pe preșdintele Klaus Iohannis ca s-ar face vinovat de moartea fetiței din Dambovița. Intr-o postare pe Facebook Fifor susține ca Iohannis ține blocata activitatea Guvernului. „Domnule președinte Iohannis, v-am intrebat, cu ceva timp in urma, daca mai este…

- Dan Barna susține ca nu ar accepta, ca președinte, „în nicio condiție” un premier PSD, daca situația politica ramâne ca în acest moment. „Daca voi ajunge acum președinte, în nicio condiție. Daca PSD ar câștiga alegerile în mod spectaculos,…

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca daca el ar fi fost presedinte, drama de la Caracal nu s-ar fi intamplat. ”Am ascultat, și nu mi-a venit sa cred, declarația domnului Dan Barna. Sa ințeleg ca s-a intamplat ce s-a intamplat pentru ca Iohannis este președinte? Astfel de afirmații mi se par…