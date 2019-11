Stiri pe aceeasi tema

- Noua masina se numeste Ferrari Roma si este un Coupe veritabil care are mari sanse sa fie unul cu un comportament de GT, adica dedicat celor care parcurg distante mari. Sub capota se gaseste un motor V8 de 3.9 litri care ofera o putere maxima de 620 CP si 760 Nm. Masina…

- Producatorul national de gaze, Romgaz, a obtinut in primele noua luni ale acestui an un profit net de 1,185 miliarde de lei, in crestere cu 18,9% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit raportului financiar al companiei, remis, joi, Bursei de Valori Bucuresti. Cifra de afaceri…

- Artemis este o misiune cu echipaj uman care ar trebui sa ajunga pe suprafata Lunii in anul 2024. Statele Unite ale Americii vor sa isi reconfirme suprematia spatiala si de aceea, prin NASA, planuiesc o noua aselenizare. Aceasta noua epoca a explorarii spatiale tinteste catre Luna, dar scopul mai mare…

- Concurentii Asia Express au plecat la primele ore ale diminetii cu un feribot catre o destinatie necunoscuta, iar acolo s-a dat startul pe Drumul comorilor. Primele imagini cu concurenții ajunși in Asia Express 3. Sorin Bontea, incantat de plimbarile cu tuk-tuk-ul, in timp ce Ristei e contrariat de…

- Volkswagen va prezenta in luna octombrie a opta generație a celui mai vandut model din Europa. Mai exact, in doua saptamani vom face cunoștința cu noul Volswagen Golf. Pana la acel moment, nemții au publicat acum cateva schițe oficiale cu viitorul model, a carui premiera mondiala este programata la…

- Maria Ciobanu a trecut prin clipe grele, la finalul anului trecut, atunci cand a fost nevoita sa-si anuleze mai multe concerte pentru a sta alaturi de sotul sau bolnav. Acum, cei doi au venit in tara, iar Mircea Campeanu a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre problemele de sanatate pe…

- Grupul belgian Puratos, lider global in productia de ingrediente pentru brutarie, patiserie si ciocolaterie, a lansat MyPuratos, prima platforma de eCommerce din domeniul materiilor prime si auxiliare pentru panificatie, dedicata clientilor din sectorul industrial, artizanal, retail si horeca. Subsidiara…

- Colegi de-ai nostri din Marea Britanie au reusit printre primii din lume sa urce la volanul noului Nissan Juke, ce-i drept in prototipuri pre-serie deocamdata. Cu cateva saptamani inainte de premiera mondiala a crossoverului, cu aceasta ocazie, avem acces la primele detalii despre noutate.